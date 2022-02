Wladimir Putin und Xi Jinping treffen sich in Peking

Putin braucht in der Ukraine-Krise die Unterstützung von Peking.

Die beiden Staatschef treffen sich zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking.

Während der Westen die Olympischen Winterspiele in China weitgehend boykottiert, lässt sich einer die Eröffnung am Freitag nicht nehmen: Russlands Staatspräsident Wladimir Putin (69). Er reist nicht nur für die Zeremonie an, sondern vor allem für ein persönliches Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping (68) nach Peking.