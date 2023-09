Where is the UEFA Europa League broadcast? TV & Live Streams at a Glance | UEFA Europa League

Wherever you are in the world, you can watch UEFA Europa League on TV and live stream from anywhere.

Fans can watch games live and delayed, and there are extensive highlights and digital offerings.

A list of all broadcast partners for the UEFA Europa League can be found here.

TV & Live Stream: Transmission Partner

Europe

Albania: DigitAlb

Armenia: Fast media

Austria: Hello TV, ORF, Ski Austria

Azerbaijan: CBC Sports

Belgium: Telenet, SBS VRT, RTBF, beTV

Bosnia and Herzegovina: Arena game

Bulgaria: bTV, A1

Croatia: Arena game

Cyprus: CYTA

Czech Republic: Cesca TV, Game 1

Denmark: TV2

Estonia: Viaplay Group

Finland: Viaplay Group

France: Canal+, M6, RMC Sport

Georgia: Setanta, Silknet

Germany: RTL

Gibraltar: GiveTelecom

Greece: Cosmos TV

Hungary: MTVA, RTL

Iceland: Viaplay, Synchronization

Israel: Charlton

Italy: Ski Italy, DAZN

Kazakhstan: QazSportK game

Kosovo: Arena game, Artistic direction, Clan Kosova

Latvia: Viaplay Group

Liechtenstein: Blue+, 3+, Ski Austria, RTL Germany

Lithuania: Viaplay Group

Luxembourg: RTL

Malta: PBS, Melitago

Moldova: Setanta, Journal TV, MyTV.md

Montenegro: Arena game

The Netherlands: Talba, ESPN

North Macedonia: Arena game

Norway: Viaplay Group

Poland: Viaplay

Portugal: SIC, Sports TV

Republic of Ireland: Virgin

Romania: per TV

Russia: Competition TV

Serbia: Arena game , RTS

Slovakia: RTVS, Game 1

Slovenia: Pro Plus, Arena game, Sports Club

Spain: TelefonicaMediaset

Sweden: Viaplay Group

Switzerland: Blue+, 3+

Turkey itself: EXEN, TV8

Ukraine: Mecoco

United Kingdom: TNT game

Africa and the Middle East

South Africa: Super Sport

Middle East/North Africa: Leg

Sub-Saharan Africa: Super Sport

North and South America

Brazil: S.P.T, ESPN

Canada: DAZN

Caribbean: Running game, Sportsmax

Central America: ESPN

Dominican Republic: Television

El Salvador: Channel 4

Guatemala: Television

Haiti: Canal+

Honduras: Delicatessen (Channel 7)

Mexico: ESPNFox Sports Mexico

Nicaragua: Television

South America (except Brazil): ESPN

USA: CBS, TUDN

Asia and the Pacific

Australia: STAN

Brunei: Leg

Cambodia: Leg

People’s Republic of China: IQIYI

Hong Kong SAR: Leg

Indian Subcontinent: Sony

Indonesia: SCTV Japan: WOWOW, UEFA.tv

Kyrgyzstan: K game

Laos: Leg

Macau SAR: DTM Malaysia: Leg

Mongolia: Premier Sports

New Zealand: Leg

Pacific Islands: Digicel

Philippines: TAP TV

Republic of Korea: SPOTV

Singapore: Leg

Taiwan/Chinese Taipei: Elda

Tajikistan: Varshish TV

Turkmenistan: Almasport TV

Thailand: Leg

Uzbekistan: MDRK

Vietnam: FPT

Transfers on planes and ships: Sport24