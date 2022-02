Ukraine-Konflikt – Ringen um Frieden in Europa: Scholz bei Biden – Macron bei Putin – News

Der Ukraine-Konflikt spitzt sich zu: Russland verstärkt seine Truppen in der Nähe der Ukraine, US-Soldaten für Europa beziehen Stellung.

Auf diplomatischer Ebene wird jetzt intensiv versucht, einen Krieg abzuwenden.

In der Ukraine gibt es grosse Sorgen vor einem russischen Einmarsch. Moskau bestreitet solche Pläne. Jetzt trifft der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz in Washington US-Präsident Joe Biden. Parallel dazu bemüht sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bei Wladimir Putin im Kreml um einen Abbau der Spannungen.

Das russische Präsidialamt dämpft allerdings die Erwartungen an den Besuch von Frankreichs Präsident. Es sei nicht davon auszugehen, dass es bei dem Treffen einen Durchbruch geben werde, sagt Sprecher Dmitri Peskow.

Neue Nato-Sicherheitsarchitektur gefordert

Von dem Treffen zwischen Scholz und Biden wird nochmals ein Signal erwartet, dass sich der Westen einig ist. Putin und Macron hatten in den vergangenen Tagen bereits drei Mal am Telefon Krisengespräche geführt. Zudem ist am Montag auch die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Die Ukraine hofft auf Waffenlieferungen aus Deutschland.

Deutsche Aussenministerin in Kiew eingetroffen

Box aufklappen

Box zuklappen



Legend: Annalena Baerbock hat zum Auftakt eines Besuchs in der Ukraine die Holodomor-Gedenkstätte in Kiew besucht.

Keystone

Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock hat zunächst die Holodomor-Gedenkstätte in Kiew besucht. Das Mahnmal erinnert an die Opfer einer grossen Hungersnot (Ukrainisch: “Holodomor”) von 1932 und 1933. Damals starben mehrere Millionen Menschen. Im Anschluss standen für die Grünen-Politikerin am Montag ein Treffen mit Aussenminister Dmytro Kuleba auf dem Programm. Zentrales Thema ist der Konflikt mit Russland. Wegen «terminlichen Schwierigkeiten» wurde ein zuvor angekündigtes Treffen mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr abgesagt. Mit Spannung wird erwartet, wie sich die Ministerin zu den jüngsten ukrainischen Waffenwünschen äussert. Die Bundesregierung lehnt Lieferungen in Krisengebiete bisher strikt ab. Am Dienstag will Baerbock im Osten der Ukraine die Frontlinie zwischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten im Konfliktgebiet Donbass besichtigen.

Russland, das von den USA und der Nato eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa fordert, setzte die Verlegung von Truppen ins Nachbarland Belarus fort – in die Region Brest, nahe der Grenze zu Polen und zur Ukraine. Dort beginnt am Donnerstag ein grosses Militärmanöver.

Russische Drohkulisse nahe der Ukraine

Der Aufmarsch nahe der Ukraine gilt als Drohkulisse, um vom Westen Zugeständnisse zu erwirken. Die Militärs betonen aber, die Übungen seien für niemanden eine Bedrohung und im Einklang mit dem Völkerrecht. Als Reaktion landeten am Wochenende nun auch die ersten von 2000 angekündigten zusätzlichen US-Soldaten in Deutschland und Polen. Aus Deutschland sollen 1000 US-Soldaten nach Rumänien verlegt werden. Erklärtes Ziel ist, die Ostflanke der Nato zu stärken.

Putin dürfte bei seinem Treffen mit Macron einmal mehr deutlich machen, dass Russland eine weitere Ausdehnung der Nato nicht widerstandslos hinnehmen wird – insbesondere nicht die Aufnahme der Ukraine ins westliche Militärbündnis. Russlands Forderungen nach Garantien des Westens für seine eigene Sicherheit haben inzwischen eine breite Debatte in Europa angestossen. Nach dem Termin im Kreml will Macron am Dienstag in die Ukraine reisen und dann auch nach Berlin.

Scholz wiederum wird nach der Rückkehr aus den USA kommende Woche in Kiew und dann im Kreml erwartet. Dem Kanzler wird von osteuropäischen Nato-Partnern – aber auch aus den USA – vorgeworfen, Russland zu wenig unter Druck zu setzen. In der Ukraine und bei östlichen Nato-Partnern wird ihm übel genommen, dass Berlin Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt.

US-Militär Trainiert in radioaktiv verseuchter Zone

Das US-Verteidigungsministerium erklärte, Russland werde ein Weg von der Krise hin zu mehr Sicherheit aufgezeigt. «Es ist noch immer Zeit und Raum für Diplomatie», sagt Verteidigungsminister Lloyd J. Austin auf Twitter. In der Ukraine trainierte das Militär nun auch in der radioaktiv verseuchten Zone um das frühere AKW Tschernobyl den Häuserkampf.

Es ist noch immer Zeit und Raum für Diplomatie.

Russische Politiker wiederum warfen dem Westen vor, einen Wettbewerb in der Produktion von Falschmeldungen in Endlosschleife zu veranstalten. Für Empörung sorgte in Moskau die Meldung eines US-Mediums, wonach ein Einmarsch schon begonnen habe. Das US-Medium entschuldigte sich und sprach von einem Versehen.