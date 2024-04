Spotify will soon let you create AI-powered playlists using text input

Das Thema künstliche Intelligenz geht auch an Streaming-Diensten nicht spurlos vorbei. Spotify etwa bietet bereits seit 2023 einen KI-DJ an und kündigte Ende 2023 die Arbeit an weiteren Features an. Eines davon ist nun fast fertig und erreicht im Rahmen eines Beta-Tests erste Nutzerinnen und Nutzer. Wie die Website TechCrunch berichtet Android and iOS users in the UK and Australia can now create AI-generated playlists via prompts. This means that you tell the AI ​​your desires for the song selection by entering text, as you would with AI-powered chatbots[–>ChatGPT I know. According to the report, Spotify cites requests like “songs to sing to my cat” or “beats to stave off the zombie apocalypse” as examples.