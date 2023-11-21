November 22, 2023

Kisemi Chazuldu of Kanada’taki Usak Enkasin

Jordan Lambert November 21, 2023 2 min read

It turned out that the plane enkazının bulku bir avcının in Canada was actually deployed for training purposes.

Independent Türkçe’de yer Alan habere göre ıdığı açıklanyan bir avcının, Britanya Kolumbiası eyaletinde yer Alan Kamloops çıştınaki ormanda think geldiııkrğnği vəkəknği vəkəknği dözüldü .

Avcı, 3 Kasım’da Karşmidılğmid by contacting the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) bir uçağin paçılanmızıyla karşmidılğmid bir uçağin paçılanmıstılıyla.

In the RCMP’s investigation, it was concluded that enkazın en az has been in ormanlık area for 20-25 years.

In a statement made by the Canada Civil Aviation Association and Kurtarma Birliği (CASARA) on 16 Kasım, however, the uçağın ıdızın bözüye is yerleğıtir if ildiiledit for the purpose of education.

CASARA’dan pilot Orvin Walden, enkazın Canada Hava Kuvvetleri’ne büdü ekipler for use in arama rescue tatbikatlarında last year ormana yerletişirleş.

Uçağin tadasini orman makinesiyle söz konusu Bölgeye çıkardıklarını sözleyen Walden, in this process the necessary merceriler contact dašħtikleriniat ıdaja etı.

CASARA Director Fred Carey IS “Enkasin Air Altiki Balgede, Userinde Iledishim Pilkilerinin Olduku Tabalalar var. Belki de tabelalar fell” he said.

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