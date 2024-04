The channel cuts off sports broadcasts because of Kate – fans are angry

Diese Nachricht hat am Freitag nach Wochen der Ungewissheit viele Menschen geschockt: Prinzessin Kate (42) hat Krebs.

[–>

Die Ehefrau von Prinz William (41) machte die Diagnose am Freitagabend (22. März 2024) in einer Video-Botschaft selbst öffentlich. Untersuchungen nach ihrer Bauch-Operation hätten ergeben, dass Krebs vorlag: „Mein medizinisches Team hat mir daher geraten, mich einer präventiven Chemotherapie zu unterziehen, und ich befinde mich jetzt im Anfangsstadium dieser Behandlung.“

[–>

„March Madness“: Kate-Nachricht lässt Basketball-Fans kalt

[–>

Doch nicht jeder nimmt Anteil am Schicksal der königlichen Prinzessin. In den USA sorgte die Nachricht statt Mitgefühl bei einigen Basketball-Fans für Wut.

[–>

Der Grund: US-Sender CBS unterbrach am Freitagnachmittag Ortszeit die „March Madness“-Übertragung, um über das Kate-Video zu berichten.

[–> [–>

„March Madness“ – was ist das? Ganz einfach: Beginnend im März (diesmal am 20./21. März) spielen die jeweils 64 besten Mannschaften bei Frauen und Männern bei zunächst mehreren regionalen Turnieren im K.o.-Modus die US-College-Meisterschaft im Basketball aus.

[–>

Dies ruft in den Vereinigten Staaten eine schier grenzenlose Begeisterung hervor, die „March Madness“ ist den amerikanischen Sport-Fans heilig, für viele ist sie sogar wichtiger als der Super Bowl.

[–>

Viele von ihnen waren gerade dabei, sich die Schlussphase der Begegnung zwischen Florida Atlantic und Northwestern anzusehen, als plötzlich ein „Special Report“ dazwischenfunkte.

[–>

Ein Video dieses Moments siehst du hier bei X:

[–> [–>

„Die Nachricht von Prinzessin Kate hat gerade in der Bar die March Madness unterbrochen. Der unamerikanischste Moment, den ich je erlebt habe“, schrieb ein User bei X. „Kate hat Krebs. Es tut mir wirklich leid, das zu hören. Aber seit wann sind Nachrichten über die Gesundheit der britischen Royals so wichtig, dass man deshalb eine amerikanische Sportsendung unterbrechen muss?“, fragte sich ein anderer. Ein weiterer Kommentar lautete: „Ich hasse es, so wenig einfühlsam zu sein, aber warum ist das am wichtigsten Sporttag des Jahres eine Nachricht für ein amerikanisches Publikum?“

[–>

Doch nicht alle sportverrückten Amis reagierten so. „Ich kann nicht fassen, dass sich so viele Leute über den Bericht beschweren“, schrieb ein Basketball-Fan: „Kate ist eine Person der Öffentlichkeit, deshalb ist das eine News. Selbst wenn ihr die Monarchie hasst.“

[–>

Die Aufregung stellte sich am Ende so oder so als völlig unbegründet heraus. CBS sendete den kurzen Bericht über Kates Krebsdiagnose während einer Auszeit – normalerweise hätte es an dieser Stelle eine Werbepause gegeben. Die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer verpassten am Ende also keine einzige Sekunde Basketball …