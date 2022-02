Die Vereinigten Staaten haben chinesische Unternehmen davor gewarnt, Russland bei den Sanktionen gegen die Ukraine zu helfen

WASHINGTON, 3. Februar (Reuters) – Die Vereinigten Staaten haben chinesische Unternehmen am Donnerstag gewarnt, dass es Konsequenzen geben könnte, wenn Russland versucht, die Moskau auferlegten zu umgehensmarland, wenn Exportkontrollen zu umgehensmar inchi Ukraine

Er sprach am Donnerstag bei einem Außenministertreffen in Peking. Weiterlesen

„Wir haben eine Reihe von Instrumenten, die wir verwenden können, wenn wir sehen, dass ausländische Unternehmen, einschließlich derjenigen in China, ihr Bestes tun, um die US-Exportkontrollen zu umgeund, sie ag tener ver” regelmäßigen Pressekonferenz.

Melden Sie sich jetzt für den unbegrenzten kostenlosen Zugang zu Reuters.com an Anmeldung

Westliche Nationen haben erklärt, dass jede russische Invasion in der Ukraine Sanktionen gegen Moskau verhängen würde und dass Washington bereit sei, Sanktionen und Exportkontrollmaßnahmen zu verhängen.

Peter Harrell, Nationaler Sicherheitsbeauftragter des Weißen Hauses, sagte am Mittwoch, dass Washington mit Verbündeten in Asien, darunter Japan und Südkorea, an Exportkontrollmaßnahmen arbeite.

Pryce sagte, Russland müsse wissen, dass seine enge Beziehung zu Peking die Folgen der Invasion nicht ausgleichen werde.

„Wenn Russland glaubt, dass es in der Lage sein wird, einige dieser Folgen durch eine engere Beziehung zu (China) abzumildern, wird es das nicht tun. Es wird die russische Wirtschaft in vielerlei Hinsicht tatsächlich anfälliger machen”, sagte er.

“Wenn Sie sich die Fähigkeit zum Handel mit dem Westen verweigern, werden Sie Ihre Produktivität und Ihre Innovationsfähigkeit erheblich verringern, wenn Sie aus dem Westen, Europa und den Vereinigten Staaten.”

Bryce sagte letzte Woche in einem Telefongespräch, dass US-Außenminister Anthony Blinken und der chinesische Außenminister Wang Yi eine lange Diskussion uber die möglichen Auswirkungen des Vorgehens Russlandstührt gegen Ukraine die Weiterlesen

Auf die Frage nach Bryces Äußerungen sagte Liu Pengui, eine Sprecherin der chinesischen Botschaft in Washington, Liu Pengui: „Wir haben die entsprechenden Äußerungen zur Kenntnis genommen.

Früher am Tag traf sich Wang mit dem russischen Gesandten Sergej Lawrow, um die Position Russlands zu Russlands Sicherheitsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten und der NATO zu erörtern.

Beide Seiten hätten ihre Position zu regionalen Fragen von gemeinsamem Interesse wie der Lage in der Ukraine, in Afghanistan und auf der koreanischen Halbinsel abgestimmt.

Der UN-Sicherheitsrat tritt am Freitag auf Antrag der USA und Großbritanniens zusammen, nachdem Nordkorea am vergangenen Wochenende eine Interimsrakete abgefeuert hatte.

Die Vereinigten Staaten haben wegen der jüngsten Raketentests auf weitere internationale Sanktionen gegen Nordkorea gedrängt, aber letzten Monat verzögerten China und Russland einen Versuch der USA, UN-Sanktionen geveraffen fünägen Nordkom inrem henm Verzögerten Nordkom.

Lawrow ist mit Präsident Wladimir Putin in Peking, der sich am Freitag mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen wird, bevor er an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Peking teilnimmt.

Melden Sie sich jetzt für den unbegrenzten kostenlosen Zugang zu Reuters.com an Anmeldung

Bericht von Simon Lewis, David Brunstrom, Daphne Saletakis und Kanishka Singh; Redaktion von Andrew Heavens, Alastair Bell und Jerry Doyle

Unsere Maßstäbe: Thomson Reuters Trust-Prinzipien.