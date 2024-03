The Simpsons: Did the series predict Kamala Harris? | entertainment

Die Simpsons haben es wieder getan – sie haben die Zukunft prophezeit! Das behaupten zumindest etliche Twitternutzer, denen bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden (78) und seiner Vize Kamala Harris (56) ein witziges Detail aufgefallen ist.

Kamala Harris wurde am 20. Januar zur ersten weiblichen Vize-Präsidentin der Vereinigten Staaten ernannt. Die Kalifornierin trug an diesem Tag ein lilafarbenes Kostüm, kombiniert mit einer großen Statement-Perlenkette und passenden Perlenohrringen.

Aufgrund dieses Outfits flippten viele Twitternutzer aus, denn: In einer „Simpsons“-Folge aus dem Jahr 2000, wirft Bart einen Blick in die Zukunft und sieht seine Schwester Lisa als US-Präsidentin, gekleidet in einem lilafarbenen Kostüm, um den gelben Hals hängt eine dicke Perlenkette, an den Ohren stecken Perlenohrringe!

Twitter glaubt nicht an einen Zufall: „Was bedeutet das? Ganz einfach. Zeitreisen sind möglich“, schreibt ein User oder ein anderer: „Die Simpsons wieder! Es ist fast unheimlich.“ Aber es gibt noch eine weitere Theorie: „Oder Frau Harris guckt die Simpsons.“ Dann wäre das abgestimmte Outfit eine ziemlich geniale Idee von Kamala Harris gewesen …

Und es wird noch kurioser: In der Folge übernimmt Lisa Simpson das höchste der USA von Donald Trump (74)! Sie sagt zu ihren Ministern: „Wie Sie wissen, haben wir eine ziemliche Budgetkrise von Präsident Trump geerbt“. Einer ihrer Minister entgegnet: „Das Land ist ruiniert …“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Simpsons-Macher mit einer ihrer Folgen der Zeit voraus sind. Die Serie gibt es seit über 30 Jahren und in mehr als 700 Folgen hatten die Drehbuchschreiber oft einen guten Riecher, was gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Themen angeht.

So lagen die Simpsons beim „Game of Thrones“-Finale richtig, die Serie sagte Lady Gagas Super-Bowl-Auftritt voraus und in einer Folge aus dem Jahr 2005 begegnet Ned Flanders in Kanada einer kanadischen Version von sich selbst, die ihm einen Joint anbietet, mit den Worten: „Hier ist das legal“. Seit dem 17. Oktober 2018 dürfen kanadische Bürger Cannabis tatsächlich legal kaufen und konsumieren …