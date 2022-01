Australian Open live im Ticker: Nadal fordert Shapovalov – Australians Hoffnung Barty im Einsatz

Bereits in der deutschen Nacht werden die ersten beiden Halbfinalisten ermittelt.

Bei den Damen kämpfen ab etwa 2:30 Uhr Barbora Krejcikova und Madison Keys um den Einzug in die Vorschlussrunde.

Bei den Herren kann Rafael Nadal gegen Zverev-Bezwinger Denis Shapovalov den nächsten Schritt zum alleinigen Rekordhalter bei einem Grand-Slam-Turnier machen.

Der neunte Turniertag in Melbourne im Liveticker.

7:53 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 6:4, 6:3

Nadal geht in der Pause zwischen den Sätzen in die Kabine. Gleichzeitig diskutiert Shapovalov mit dem Schiedsrichter. Nach wenigen Minuten kehrt der Spanier zurück auf den Platz.

7:48 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 6:4, 6:3

Shapovalov serviert zum Satzausgleich. Doch ganz so einfach wie zuvor ist das nicht mehr. Denn der Kanadier muss zunächst zwei Breakbälle abwehren. Dies gelingt dank eines Asses und eines Vorhandwinners. Mit einem weiteren Ass erspielt er sich einen Satzball. Und auch da hilft ihm ein starker erster Aufschlag. Nadals Return flight in Aus. Shapovalov gleicht zum 2:2 in Sätzen aus!

7:42 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 6:4, 5:3

Nadal ist wieder da. Auch dank seines Aufschlags. Bei 40:15 schlägt er einen sehr guten Service, Shapovalovs Return landet im Aus. 5:3.

7:37 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 6:4, 5:2

Nadal ist jetzt wieder besser drin. Er versucht die Ballwechsel kürzer zu halten, das gelingt ihm auch. Aber sein Gegner kann sich auf den ersten Aufschlag verlassen. Bei 40:30 setzt Shapovalov Nadal unter Druck, der Return des Spaniers gerät zu weit. 5:2 for Shapovalov!

7:33 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 6:4, 4:2

Nadal kämpft sich hier zurück und wirkt jetzt auch wieder beweglicher. Bei 40:30 nutzt er eine schwache und zu hoch gespielte Rückhand von Shapovalov und verwandelt am Netz zum 2:4.

7:30 Uhr – T. Kokkinakis / N. Kyrgios – T. Pütz / M. Venus – 7:5, 3:6, 3:1

In der Zwischenzeit haben Tim Pütz und Michael Venus in der Kia Arena den 1:1-Satzausgleich geschafft. Im dritten Satz liegen sie gegen Nick Kyrgios/Thanasi Kokkinakis jedoch mit 1:3 zurück.

7:28 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 6:4, 4:1

Der Physiotherapeut kommt zu Nadal. Der Spanier scheint wohl Probleme mit den Bauchmuskeln zu haben.

7:26 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 6:4, 4:1

Es scheint ernst zu sein bei Nadal. Mitten im Spiel beim Stand von 15:15 lässt er vom Schiedsrichter den Physiotherapeuten rufen. Das fünfte Spiel spielt der Spanier aber noch zu Ende, verliert es aber mit nur einem eijenen Punktgewinn. Per Ass bestätigt Shapovalov sein Break und stellt auf 4:1.

7:24 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 6:4, 3:1

Nadal wirkt angeschlagen. Shapovalov entgeht dies natürlich nicht und er kann dies auch ausnutzen. Ein Vorhandfehler von Nadal beschert ihm einen Breakball. Diesen muss er dann aber gar nicht ausspielen. Mit einem Doppelfehler schenkot der Australian-Open-Champion von 2009 das vierte Spiel ab. Break und 3:1 for Shapovalov!

7:17 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 6:4, 2:1

Nadal hat bei 30:30 bei einer Rückhand erst etwas Glück mit der Netzkante, Shapovalov passt aber auf und holt sich den Ball. Nadals nächste Rückhand landet dann endgültig im Netz. Spielball für den Kanadier. Er setzt den Mallorquiner direkt mit dem ersten Aufschlag unter Druck, dessen Vorhand-Return geht ins Netz. 2:1.

7:12 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 6:4, 1:1

Brillant von Nadal: Bei 30:15 kontert er einen ans Netz vorgerückten Shapovalov mit einem traumhaften geschwungenen Passierschlag. Dann bringt Nadal einen starken ersten Aufschlag. Shapovalos Return landet hinter der Grundlinie. 1:1.

7:08 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 6:4, 1:0

Shapovalov nimmt den Schwung aus dem dritten Satz mit. Bei 30:30 bringt er zweimal die Vorhand an und holt sich mit einer krachenden Vorhand aus der Mitte ins Eck das 1:0.

7:02 Uhr – T. Kokkinakis / N. Kyrgios – T. Pütz / M. Venus – 7:5, 2:5

Parallel spielt in der Kia Arena mit Tim Pütz auch noch ein Deutscher. Zusammen mit dem Neuseeländer Michael Venus trifft er im Viertelfinale aufs das australische Duo Nick Kyrgios/Thanasi Kokkinakis. Nachdem der erste Satz knapp mit 5:7 verloren ging, haben Pütz/Venus bei 5:2 nun die Chance, die Verlängerung zu erzwingen.

7:00 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 6:4

Nadal schlägt gegen den Satzverlust auf. Und diesmal zeigt der 20-malige Grand-Slam-Champion Nerven. Er produziert einen Doppelfehler. Shapovalov nutzt das Momentum und erspielt sich gleich drei Satzbälle. Nadal antwortet zunächst mit einem Ass, doch dies ist sein letzter Punkt im dritten Durchgang. Mit einem Rückhandwinner holt sich Shapovalov den dritten Satz. Die Fans in der Rod Laver Arena bekommen einen vierten Satz!

6:57 Uhr – Krejcikova – Keys – 3:6, 2:6

Vorhin haben wir bereits uber den Viertelfinalesieg von Madison Keys gegen Barbora Krejcikova berichtet. Die Highlights dieser Partie gibt es hier:

6:55 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 5:4

Shapovalov lässt sich von Nadals schnellem Aufschlagspiel nicht aus der Ruhe bringen und erledigt seine Hausaufgabe souverän. Einzig ein Doppelfehler bei 40:15 verhindert einen schnellen Durchmarsch. Den nächsten Spielball nutzt der Kanadier jedoch. 5:4! Damit muss Nadal gleich gegen den Satzverlust servieren.

6:51 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 4:4

Nadal will dieses Match hier natürlich gerne in drei Sätzen durchbringen. Und das auch möglichst schnell, schließlich ist es erneut ein sehr heißer Tag in Melbourne. Da kostet jede Minute in der Rod Laver Arena Kraft. Umso wichtiger aus seiner Sicht, dass er sein viertes Aufschlagspiel zeitig für sich entscheidet. Er beginnt mit zwei Assen und kurzen Prozess: nach gerade einmal 1:25 Minuten steht es 4:4.

6:47 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 4:3

Shapovalov verschenkt seinen ersten Spiel mit einem Doppelfehler. Der Kanadier muss über Einstand gehen. Im Anschluss patzt Nadal auf der Vorhand. Shapovalov bringt das nächste Ass und geht wieder in Führung. 4:3! Es geht hier jetzt in die Crunchtime des dritten Satzes.

6:43 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 3:3

Zwei Doppelfehler von Nadal. Shapovalov erhält seine ersten Breakbälle in dieser Partie. Aber Nadal behält die Nerven und bringt zwei starke erste Aufschläge, die Shapovalov nicht ins Feld returnieren kann. Ein dritter Service bringt Nadal seinerseits den Spielball. Und diesen verwandelt er: Nadal setzt seinen Gegner unter Druck, rückt dann vor ans Netz und macht mit der Rückhand den Punkt. 3:3!

6:39 Uhr – Shapovalov – Nadal 3:6, 4:6, 3:2

Shapovalov hält in diesem dritten Satz weiter sehr gut mit. Mit zwei Vorhandwinnern gibt er hier schnell die Richtung vor. Ein weiteres Ass bringt ihm das 3:2!

6:35 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 2:2

Nadal hat bei seinem zweiten Aufschlagspiel wenig Probleme. Zu null gleicht er wieder aus.

6:31 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 2:1

Wieder gelingt Shapovalov ein Ass. Es ist bereits sein siebtes in dieses Match. Nadal unterlaufen zwei Fehler auf der Vorhand und so geht der Kanadier wieder in Führung.

6:27 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 1:1

Nadal leistet sich in seinem ersten Aufschlagspiel im dritten Satz einen Doppelfehler, holt sich aber dennoch souverän sein erstes Spiel. Mit einem Rückhandwinner gleicht er aus.

6:22 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6, 1:0

Der Kanadier erwischt keinen guten Start in den dritten Satz. Nach zwei Fehlern auf der Vorhand liegt er gleich mit 0:30 zurück. Aber erkämpft sich wieder ran und stellt mit einem Ass auf 1:0.

6:20 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6

Vorhin kam es nach dem ersten Satz zu einer ungewöhnlichen und skandalösen Szene: Shapovalov hatte seine Nerven nicht im Griff und ging auf Schiedsrichter Carlos Bernardes Junior los. So unterstellte er dem Brasilianer korrupt zu sein – offenbar im Hinblick auf die Bevorzugung großer Spieler wie Nadal. Kurz darauf diskutierte der Kanadier weiter, dass sogar Nadal ans Netz kam und mitmischte. Hier die Szene im Video:

6:15 Uhr – Krejcikova – Keys – 3:6, 2:6

Mitten in der Nacht deutscher Zeit gab es in Melbourne bereits eine Überraschung. French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova unterlag im Viertelfinale der US-Americanerin Madison Keys glatt in zwei Sätzen 3:6, 2:6.

6:10 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:6

2:0-Satzführung für Nadal! Der Spanier sichert sich zwei Satzbälle und verwandelt direkt den ersten. Ein Rückhandfehler seines Gegners entscheidet diesen zweiten Satz. 6:4 for Nadal.

6:05 Uhr – Shapovalov – Nadal – 3:6, 4:5

Wir steigen direkt ein in das Top-Match der Day Session zwischen Denis Shapovalov und Rafael Nadal. Der Spanier hatte sich den ersten Satz dank eines frühen Breaks zum 3:1 nach 39 Minuten mit 6:3 für sich entschieden. Nun steht er auch im zweiten Durchgang kurz vorm Satzgewinn. Nadal kann bei eigenem Aufschlag mit 2:0 in Führung gehen.

INFO – Herzlich willkommen

Guten Morgen und herzlich willkommen zum achten Wettkampftag bei den Australian Open 2022 in Melbourne. Hier erfahrt Ihr, wer ins Halbfinale beim Happy Slam einzieht. Jonas Klinke tickert für euch live.

