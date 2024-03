Veronica Ferris: role in an American thriller with Gary Oldman | entertainment

Veronica Ferres erobert Hollywood! Die Schauspielerin konnte eine Rolle in dem neuen US-Thriller „Dreamland“ von Nicholas Jarecki ergattern und wird dort an der Seite von Hollywood-Star Gary Oldman (60) und Armie Hammer (32) spielen.

„Dreamland“ ist Nicholas Jareckis zweiter Spielfilm und zugleich der erste Kinofilm, der die internationale Opioidkrise thematisieren soll. „Die verheerenden Auswirkungen der Opioidkrise haben alle Ecken der Gesellschaft erreicht“, sagte Jarecki. Schon Nicholas Jareckis erster Film „Arbitrage“ brachte dem damals 62 Jahre alten Richard Gere eine Golden-Globe-Nominierung und erzielte den größten kommerziellen Erfolg eines Independent-Films aller Zeiten.

Für Veronica Ferres könnte „Dreamland“ demnach ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere als Hollywood-Schauspielerin sein. Seit einigen Jahren versucht sie auch in Amerika Fuß zu fassen. Regelmäßig pendeln sie und ihr Mann Carsten Maschmeyer (58) zwischen München und Los Angeles, wo das Paar in einer Villa in den Hollywood Hills lebt.

Ferres hat in Los Angeles sogar eine eigene Agentin, nimmt regelmäßig an Castings teil. So auch für diese Rolle, wie sie BILD verriet:

„Seit der Oscar-Nominierung von ‚Schtonk!‘ habe ich in rund 20 englischsprachigen Produktionen gespielt. Und in Los Angeles gehe ich zu jedem Casting. Meistens klappt es nicht, hier hat es geklappt. Ich freue mich.“

Welche Figur Ferres in dem Thriller genau übernehmen wird, ist bislang nicht bekannt. Jedoch wird sie als Gegenspielerin von Gary Oldman, einer der Hauptdarsteller, auf der Seite des „Bösen“ spielen und somit eine tragende Rolle in dem Thriller übernehmen.

Für den deutschen Film-Star ist „Dreamland“ jedoch längst nicht die erste US-Produktion. Bereist 2011 sah man das „Superweib“ in dem Psychothriller „Black Butterfly“ an der Seite von Nicolas Cage (55) und Ethan Hawke (48). Mit Cage spielte sie auch in dem Mystery-Drama „Pay the Ghost“ (2015). Ihre letzten Rollen ergatterte sie in dem US-Streifen „Intrigo – Tod eines Autors“ (2018) mit Ben Kingsley und dem Action-Thriller „Siberia – Tödliche Nähe“ mit Keanu Reeves in der Hauptrolle.

Die Dreharbeiten zu „Dreamland“ sollen bald beginnen. Hauptschauplätze im Film werden Montreal und Detroit sein – wann man den Film in den Kinos erwarten darf, ist bislang nicht bekannt.