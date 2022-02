Three Hopes erscheint am 24. Juni für Nintendo Switch • Nintendo Connect

Die Februar Nintendo Direct fing direkt mit einem Kracher an – Fire Emblem Warriors: Three Hopes, das am 24. Juni 2022 für Nintendo Switch erscheinen wird. In Fire Emblem Warriors: Three Hopes erwartet euch eine andere Geschichte, die in der Welt von Fire Emblem: Three Houses spielt, welches bereits für Nintendo Switch erhältlich ist.

Enthüllt das Schicksal dreier Länder – in Fire Emblem Warriors: Three Hopes für Nintendo Switch, einer anderen Geschichte, die in der gleichen Welt spielt wie Fire Emblem: Three Houses. Hier könnt ihr euch erstes Gameplay zum neuen Fire Emblem Warriors ansehen:

Fire Emblem Warriors: Three Hopes spielt in Fódlan, einem Land, das von drei Mächten regiert wird. Mit der Welt und den Figuren aus Fire Emblem: Three Houses wird eine neue Geschichte erzählt. Freu dich auf Kämpfe, in denen Action und Strategie vereint sind. Übernimm die direkte Kontrolle über die Charaktere und mähe die gegnerischen Horden nieder, während du deinen Verbündeten Befehle erteilst. Entscheide anhand der Situation auf dem Schlachtfeld strategisch, wie du vorgehen willst. Außerhalb der Schlachten kannst du mit charmanten Charakteren aus Fire Emblem: Three Houses interagieren. Was erwartet dich in dieser brandneuen Geschichte? Hoffnung… oder Verzweiflung?

Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint am 24. Juni 2022 exklusiv auf Nintendo Switch und wird mit deutschen, englischen, französischen, spanischen und italienischen Texten sowie englischen und japanischen Stimmen erhältlich sein. Zum Tag der Veröffentlichung wird auch eine limitierte Edition des Spiels im Handel verfügbar sein!

Die Fire Emblem Warriors: Three Hopes Limited Edition beinhaltet: