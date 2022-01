Sollte Lufthansa den Alitalia-Nachfolger kaufen?

Dafür sorgt das komplexe internationale Luftfahrtrecht. Es fordert, dass die Aktienmehrheit formal bei einer Institution des Landes liegt, die kein Strohmann sein darf. „Und weil Fluglinien meist ihr Heimatland im Namen tragen, ruft jede größere Entscheidung meist auch die Regierung auf den Plan“, erklärt der Lufthanseat.

Das ist bereits zu normalen Zeiten anstrengend. Es bindet bis in die Konzernspitze viel Aufmerksamkeit, die dann in anderen und meist wichtigeren Bereichen fehlt. Doch in einer Krise wie jetzt, wenn sich die Lage von Woche zu Woche ändert, kann das eine Ablenkung zu viel sein. Zwar habe die Lufthansa die Herausforderungen durch die Pandemie inzwischen ganz gut gemeistert, so ein Manager. Doch ITA könnte derzeit ein wenig zu viel sein. Nicht nur, dass angesichts der schwachen Stellung ITA jederzeit das Geschäft wegbrechen kann. Eine Übernahme kann auch in der Lufthansa-Gruppe für Ärger sorgen. Denn sie verlangt, das mühsam austarierte Gleichgewicht im Konzern neu zu ordnen. Wenn etwa ITA im Lufthansakonzern wachse, gehe das wahrscheinlich zu Lasten der anderen Drehkreuze, warnt ein Insider. Dadurch drohen Verteilungskämpfe, wenn die Langstrecken nach Afrika vermehrt in Rom statt in Brüssel gefüllt würden oder die Norditaliener auf dem Weg in die USA nicht länger in München umsteigen sollen.