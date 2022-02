Roboterhunde sollen US-Grenze zu Mexiko beschützen

Dei Firma Ghost Robotics ist an der Entwicklung des Roboterhundes beteiligt.

Der Roboterhund soll an der Grenze zu Mexiko zum Einsatz kommen.

Donald Trump (75) begann mit dem Bau einer Mauer, unter US-Präsident Joe Biden (79) werden an der Grenze zu Mexiko Roboterhunde gegen illegale Migration zum Einsatz kommen. Das Ministerium für Innere Sicherheit entwickelt zusammen mit der Firma Ghost Robotics in Philadelphia einen rund 50 Kilogramm schweren Vierbeiner, der alle Arten von Gelände wie Sand, Steine ​​sowie auch Treppen überwinden Kann.

Die künstlichen Grenzschutzbeamten befinden sich nach zweieinhalb Jahren Entwicklung zurzeit in der Testphase. Sie sollen in naher Zukunft die echten Grenzschützer unterstützen. In diesen Tagen hat das Ministerium «den besten Freund des Menschen mit einer sehr futuristischen Wendung» vorgestellt.