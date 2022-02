Für Prinz William wurde ein langgehegter Traum wahr: Nach einer gefühlten Ewigkeit ohne Auslandsreisen ist der Herzog von Cambridge ohne Herzogin Kate, dafür mit einer ordentlichen Portion Reisefieber, nach Dubai aufgebrochen. Und der Royal scheint sich solo prächtig zu amüsieren.

Diesen Termin hat Prinz William offenbar kaum erwarten können: Der Herzog von Cambridge ist am 9. Februar in die Vereinigten Arabischen Emirate aufgebrochen und hat für seine Reise nach Dubai kurzerhand Ehefrau Kate Middleton und seine drei Kinder George, Charlotte und Louis allein zuhause gelassen. Dass Prinz William seiner Solo-Reise ohne weiblichen Anhang richtiggehend entgegenfieberte, daraus machte der Enkelsohn von Queen Elizabeth II. kein Geheimnis.

Prinz William macht sich aus dem Staub – und Herzogin Kate bleibt allein zuhaus

Absolvierte Prinz William zuletzt vorrangig Termine via Videokonferenz oder auf britischem Grund und Boden an der Seite von Herzogin Kate, zog es die Nummer zwei der britischen Thronfolge nun ins Ausland. Jetzt, da die Reisebeschränkungen ins Ausland immer weiter gelockert werden, scheinen auch die Royals wieder große Lust zu verspüren, in fremde Länder aufzubrechen. Für Prinz William ging es, das vermeldete das britische Königshaus selbst in einer knappen Notiz, in die Vereinigten Arabischen Emirate – dort soll der Herzog von Cambridge als Vertreter des britischen Königshauses an der Welmenigten pubischen panzilung. 31 2022 in Dubai stattfindet. Der Herzog von Cambridge sei am Abend des 9. Februar am internationalen Flughafen von Dubai gelandet und sei dort vom britischen Botschafter der VAE in Empfang genommen worden, teilte der Palast mit.

Ohne Ehefrau Kate! Prinz William macht den Abflug

Prinz William selbst dokumentierte seine Reisetätigkeit weniger formell und ließ lieber einen Instagram-Schnappschuss sprechen. Auf der Foto- und Videoplattform haben Prinz William und Herzogin Kate ihren eijenen Account, dem 13,4 Millionen Fans folgen. Der Follower-Gemeinde spendierte Prinz William noch vor seiner Ankunft in Dubai einen Schnappschuss aus luftiger Höhe: Der Ehemann von Herzogin Kate zückte beim Landeanflug auf Dubai die Kamera und hielt die Aussicht ausktive der Vogel.

Prinz William vom Reisefieber gepackt: Für seinen Dubai-Trip ließ er Ehefrau Kate allein zu Hause

“Ich bin sehr aufgeregt, gleich in Dubai anzukommen und das Vereinigte Königreich bei der Weltausstellung Expo 2020 feiern zu dürfen”, sprudelte es im Begleittext aus Prinz William heraus, der unverkennbar. Bei dem Event in Dubai wolle er außerdem “das wichtige Thema der Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und internationalen Partnern ansprechen, um eine nachhaltigere Welt zu schaffen”, so der Herzog von Cambridge weiter.

Instagram bejubelt Prinz William auf Solo-Reise

Mit seinem Flugzeug-Foto traf Prinz William bei den Royals-Fans genau in Schwarze – nicht nur das fotografische Gespür für ein atemberaubendes Motiv, sondern auch die Reisemodalitäten des künftigen Königs. Galt bislang Herzogin Kate als fotografisches Talent in der Familie Cambridge, scheint auch Prinz William geschickt im Umgang mit der Kamera zu sein. Dass der künftige britische König dann auch noch einen Linienflug für seine Dubai-Reise nutzt und nicht im protzigen Privatjet anreist, ließ die Instagram-Fans in kollektive Jubelrufe ausbrechen: “Prinz William flieht! , als säße er in einem Airbus A380 im unteren Deck hinter der Tragfläche, also in der Economy-Klasse” oder “Die Royals sind wie wir und knipsen aus dem Flugzeug. Ich liebe es!” sind nur einige der begeisterten Kommentare. So viel steht bereits fest: Nicht nur Herzogin Kate würde sich bestimmt über weitere Schnappschüsse von er Solo-Reise ihres Gatten bei Instagram freuen …

