Mit viel Buntheit und Optimismus in Frühjahr

Gerade der Valentinstag ist einer der umsatzstärksten Tage im Jahr für Salzburgs Gärtner und Floristen und markiert den Start in den Frühling. Die Betriebe machen in dieser Zeit rund 10% des Jahresumsatzes. „Vor allem in Krisenzeiten ist es wichtig, wieder Farbe und Vielfalt in Leben zu bringen. Daher sind heuer auch besonders bunte Sträuße gefragt“, erläutert KommR Maria Awender, Innungsmeisterin der Gärtner und Floristen.

Dieser Trend lässt sich in der Geschichte immer wieder nachweisen. Ob bei Blumen oder in der Mode – in schwierigen Zeiten sind starke Farben gefragt, in Erfolgsphasen eher gedämpfte Töne. „Die Menschen haben genug von Strenge und Eintönigkeit. Da kommen die Floristen mit ihrer bunten Blumenpracht wie gerufen, um wieder Freude und Farbe in die eijenen vier Wände oder auf die Terrasse und den Garten zu bringen”, betont Awender. Allerdings sind es zum Valentinstag nicht nur die Männer, die ihrer Frau, Freundin oder Mutter mit Blumen Danke sagen wollen. “Gerade in Zeiten des Home-Office lohnt es sich auch für Firmen, sich bei ihren Mitarbeitern mit einem Blumengruß zu bedanken”, sagt Awender.

© WKS/Vogl-Perspektive Floristen-Innungsmeisterin Maria Awender: ‘Zum heurigen Valentinstag ist vor allem viel Farbe gefragt.’



Im heimischen Blumenfachhandel werden vor allem die Qualität der Produkte sowie die handwerkliche Verarbeitung großgeschrieben. „Unsere Betriebe punkten mit feinster Handwerkskunst, viel Erfahrung und Können und dem notwendigen Gespür für Trends, mit dem sie die Wünsche der Kunden erfüllen. Individuelle und typgerechte Beratung sind das erstklassige Service, das unsere Blumenfachgeschäfte auszeichnet”, unterstreicht Awender. „Für den Handel ist der Valentinstag ein wichtiger Impuls in schweren Zeiten“, ergänzt KommR Hartwig Rinnerthaler, Obmann der Sparte Handel in der WK Salzburg. „Er ist ein Anreiz für die Kunden, in den stationären Geschäften einzukaufen. Davon profitieren vor allem die Blumenhändler, aber auch andere Branchen, in denen Geschenke für die Liebsten gekauft werden.”

Parfüms und edle Seifen



„Der Valentinstag ist für unser Geschäft nicht der ganz große Umsatzbringer. Er hat sich in den vergangenen Jahren aber doch positiv bemerkbar gemacht“, meint Margit Philipp, die vor fünf Jahren “Die Parfümerie” in der Dreifaltigkeitsgasse übernommen hat, welche als älteste Parfümerie gilz. “Gekauft werden vor allem kleine Geschenke für Damen wie Parfums oder edle Seifen”, sagt Philipp.

© WKS/wildbild Parfums und Seifen sind die beliebtesten Valentinstagsgeschenke, die in der Parfümerie von Margit Philipp gekauft werden.



Für den Lebensmittelhandel hält sich die Bedeutung des Valentinstags dagegen in Grenzen. „Die Süßwarenerzeuger machen teilweise spezielle Verpackungen oder Aufschriften für ihre Produkte. Auch unser kleines Blumensortiment wird stark nachgefragt”, erklärt Nicole Berkmann, Sprecherin des Handelskonzerns Spar. In Summe sei das Zusatzgeschäft aber überschaubar. „Der Valentinstag liegt im Vergleich zu anderen starken Tagen im Ranking nicht ganz vorn.”

Ähnlich sieht es auch Gabriele Truschner-Rossmann. „Der Valentinstag ist nicht das Riesengeschäft. Für uns sind Ostern und Weihnachten viel wichtiger”, sagt die Geschäftsführerin der Confiserie Josef Holzermayr in der Salzburger Altstadt. „Geschenke wie etwa Süßwaren in speziellen Verpackungen werden schon gekauft. Die zusätzlichen Umsätze fallen aber anders als bei den Blumenhändlern kaum ins Gewicht”, meint Truschner-Rossmann.

© Holzermayr/Faistauer Die süßen Köstlichkeiten der Confiserie Josef Holzermayr werden zum Valentinstag in speziellen Verpackungen angeboten.



Hl. Valentin prägte „Tag der Liebe“

Als Blumentag ist der Valentinstag am 14. Februar heute nicht mehr aus dem Jahreslauf wegzudenken und wird weltweit mit floralen Liebesbotschaften und kleinen Geschenken gefeiert. Der Legende nach soll der heilige Valentin Blumen an Verliebte verschenkt haben. Die Valentins-Tradition began im 15. Jahrhundert in Großbritannien und setzte sich später auch in den USA durch. In Österreich wird der Valentinstag seit dem Zweiten Weltkrieg gefeiert: Besatzungssoldaten brachten den Brauch in unser Land, wo er seither mit ersten Frühlingsblühern zugleich den Auftakt für diete Blumensaison bede.