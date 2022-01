Leak zur nächsten Erweiterung bestätigt Drachen-Fokus

WoW Patch 9.2 steht in den Startlöchern – aber was kommt danach? Die Gerüchteküche brodelt bereits fleißig und die Hinweise darauf, dass sich die nächste Erweiterung um das Volk der Drachen drehen wird, verdichten sich. Denn nach den Leaks zu WoW: Dragonmire und einem angeblich vershentlich veröffentlichten WoW-Cinematic heizt jetzt ein chinesischer Spieler das Feuer weiter an.

Erst die alten Götter, dann der neue Lich König und jetzt Drachen?

Der Leak tauchte laut Dexerto zuerst in einem chineseschen WoW-Blog names National Geographic Azeroth auf. Dort erklärt der Spieler names solicct, wie er dazu kommt zu glauben, dass sich WoW 10.0 um die Drachen drehen wird. Der Fan schreibt in seinem Post konkret:

“[…] Ich habe plötzlich festgestellt, dass die Lore von TBC aus zwei Teilen besteht, der Draenor-Linie und der Burning-Legion-Linie, die zu Warlords of Draenor und Legion geführt haben. Das bedeutet, die Erweiterungen 6.0 und 7.0 wurden von der Erweiterung 2.0 aufgeeilt. Das deutet darauf hin, dass die Erweiterungen 8.0 und 9.0 von der Erweiterung 3.0 aufgeteilt wurden. […] 10.0 und 11.0 sollten deshalb mit den Drachen und den Elementar-Lords in Zusammenhang stehen, und beide Linien werden zu einem Ende kommen. Die Lore von 12.0 sollte etwas mit dem Krieg zwischen der Allianz und der Horde in MoP zu tun haben. 13.0 handelt vom Sha aus MoP, aber diesmal sollte der Hauptbösewicht ein Leerenlord sein. Über 8.0 bis 12.0 sind die Leerenlords die wahren Bösen hinter dem ganzen Chaos. Die brennde Legion kam zum ersten Mal in 2.0 vor und ihre Story endete in 7.0 nach vier Erweiterungen. Die Leerenlords kamen zum ersten Mal in 7.0 vor und ihre Story wird ebenfalls nach vier Erweiterungen enden, also mit 13.0.“

Laut sollect folgen die WoW-Entwickler bei der Themenwahl der Erweiterungen also einem festen Schema. Dementsprechend würde die nächste WoW-Erweiterung den Geschichtsstrang fortführen, der mit WoW Cataclysm begonnen hat. Sollten die Drachen im Mittelpunkt der Erweiterung stehen, werden wir vielleicht auch die Dracheninseln besuchen. Die waren ursprünglich einmal als Raid-Zone für die Stufen 65-70 geplant, fanden dann aber nie ihren Weg ins fertige Spiel. Mit einem möglichen WoW: Dragonmire könnte es aber soweit sein.















Werden wir in der nächsten WoW-Erweiterung endlich die ominösen Dracheninseln zu Gesicht bekommen?



Quelle: wowpedia.com











Warum aber sollten euch die Spekulationen von irgendeinem Fan interessieren? Der Grund liegt auf der Hand: solicct hat bereits die Inhalte von Battle for Azeroth und Shadowlands korrekt vorhergessagt. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass er auch dieses Mal wieder richtig liegt. Außerdem deuten ja auch diverse andere Leaks in Richtung einer Drachen-Erweiterung. Was denkt ihr? Werden wir mit WoW (jetzt kaufen) 10.0 endlich die ominösen Dracheninseln besuchen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

