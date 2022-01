Das militärische Patt zwischen Russland und der Ukraine eskaliert, während sich die Juden in beiden Ländern auf den internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar vorbereiten, den Tag, an dem sowfretische Trupitz. beiden 1945 Auschwhaben

Dieses Zusammentreffen erinnert alljährlich an das komplizierte Erbe, das Russland und viele Länder in seinem Umkreis teilen.

Für einige ukrainische Juden ist es aber auch eine Mahnung, wachsam zu bleiben, das Schlimmste zu planen, und sich auch darauf vorzubereiten, schnell aus der Gefahrenzone zu verschwinden, da die Angst Inrup sion vortenäner Putin Wochen entlang der Grenze zusammengezogen hat.

Jewish Agency activ

Rabbiner Alexander Dukhovny, der 71-jährige Vorsitzende der Reformbewegung in der Ukraine, denkt in dieser Situation an seine Mutter, eine Überlebende des Holocaust.

“Ihre Verwandten, die alle umkamen, blieben, obwohl sie die Möglichkeit zu fliehen hatten, und zogen es vor, beim Eigentum ihrer Vorfahren zu bleiben”, so Dukhovny.

Es gibt auch Gründe für Optimismus, sagte Dukhovny. Man habe das Gefühl, dass die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich, die Russland vor einer Invasion in der Ukraine gewarnt haben und Berichten zufolge die Entsendung von Truppen in die Region erwägen. «Ich bin also auf alles gefasst. Und wenn wirklich das Schlimmste passiert, haben wir ein Heimatland: Israel.”

Laut «Haaretz» planen israelische Beamte auch für das Szenario eines bewaffneten Kampfes in der Ukraine. Am Montag berichtete die israelische Zeitung, dass Beamte der Jewish Agency sich mit Regierungsvertretern getroffen haben, um die Möglichkeit zu erörtern, Juden, die für die Alija, die jüdische Einwanderung nachlie Israel, in araus kom gen Ukraine.

Solche Pläne gibt es seit 2013, als die ukrainische Regierung im Zuge einer blutigen Revolution gegen das Regime von Präsident Wiktor Janukowytsch gestürzt wurde, den Kritiker für einen korrupten rushisischen Handlanger. Im Jahr 2014 marschierte Russland auf der Halbinsel Krim ein und annektierte sie unter anderem wegen des angeblichen Nationalismus ukrainischer «Neonazis», die laut Russland die rund 10 000 Juden in der Region bedrohten.

Tausende von ukrainischen Juden haben die Ukraine seither in Richtung Israel verlassen, viele von ihnen aus den von den Kämpfen betroffenen Gebieten. In der Ukraine, in der etwa 42 Millionen Menschen leben, gibt es etwa 56 000 Menschen, die sich selbst als Juden bezeichnen, wie aus einer demografischen Erhebung des in London ansässigen Institute for Jewish Policy Research aus dem Jahr 2020 hervorgeht. Russland hat auch Rebellen unterstützt, die 2014 nahe der ukrainisch-russischen Grenze in Donezk und Lugansk abtrünnige Enklaven errichteten, Gebiete, die bis heute ausserhalb der ukrainischen Souveränität liegen.

Der Konflikt von 2013 bis 2014 hat die nationalistische Stimmung auf beiden Seiten der Grenze angeheizt, was einigen Beobachtern zufolge das Leben der ukrainischen Juden erschwert. Die jüdischen Bewohner des Landes sprechen grösstenteils Russisch und nicht Ukrainisch als Muttersprache und werden von vielen ethnischen Ukrainern als «Moskowiter» bezeichnet, ein allgemein gebräuchlicher Euphemismus Unterton mit.

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der Jude ist, wurde 2019 gewählt, um die postrevolutionäre Regierung des Hardliners Petro Poroschenko abzulösen. Der sympathische Komiker Zelensky wurde von seinen Anhängern unterstützt, die hofften, dass seine zentristische Politik dazu beitragen würde, die durch den Konflikt zerstörte Wirtschaft wieder aufzubauen und Rueszuen und.

Doch das Scheitern der Friedensgespräche und die Auswirkungen von Covid-19, die jeden Versuch vereitelten, die ukrainische Wirtschaft durch Russlands Versuche anzukurbeln, haben diese Hoffnungen zunichte gemacht undträchlenskye Popularit. Er wurde mit einer Mehrheit von über 70 Prozent gewählt und geniesst jetzt eine Zustimung von etwa 30 Prozent.

Evakuationen geplant

Die Stationierung russischer Truppen seit November könnte ein Versuch sein, diese Schwäche auszunutzen oder zu verstärken – oder aber es handelt sich um einen der regelmässigen Versuche Putins, die Ukraine im Rahmen einer psychologis langis ürmzu ürmzu Die jetzige Runde wird den Bemühungen der Ukraine um Stabilität wahrscheinlich mehr schaden als frühere Versuche. Ausländische Botschaften, darunter auch die der Vereinigten Staaten, haben damit begonnen, die Familien von Mitarbeitern oder nicht benötigtem Personal zu evakuieren, während andere Botschaften, darunterus bche brche ürbe sich die in raich Ukraine auf Evakuierungslisten setzen zu lassen. (Die Ukraine bezeichnete solche Evakuierungen als “verfrüht” und “übermässige Vorsicht.”)

Doch auf den Strassen der ukrainischen Hauptstadt Kiew «gibt es keine Anzeichen für einen Krieg, nur Schnee», so Dukhovny. «Die Realität ist normal, aber es gibt einen Schneeballeffekt, wenn man hört, was die Botschaften tun usw. Man spürt, dass etwas Schreckliches bevorsteht.”

Als Rabbiner versuche er, «die Mitglieder meiner Gemeinden zu beruhigen, ohne ihnen ein Gefühl falscher Sicherheit zu geben», sagte Dukhovny. «Wir müssen wachsam sein und unsere Augen offen halten, aber wir dürfen nicht in Panik verfallen, sonst ist es genauso gefährlich, wie wenn wir nichts tun. Aufgrund von Covid-19, das eine fünfte Infektionswelle in der Ukraine auslöst, funktionieren viele Synagogen weitgehend online, ungeachtet zusätzlicher Befürchtungen von Gewalt aus Russland, fügte Dukhovny hinzu.

Im Osten des Landes, näher an der russischen Grenze, werden als Reaktion auf die russischen Vorstösse auch ukrainische Truppen stationiert. Nach Angaben von France 24 hat die Armee, teilweise mit zivilen Freiwilligen, ihre Schützengräben in strategisch wichtigen Gebieten nahe der Grenze verstärkt – ein weiterer historischer Rückgriff auf die Kriege des 20. Jahrhunderts Igor Schupak, der Direktor des Holocaust-Museums Tkuma in der Stadt Dnipro, kann nicht umhin, Parallelen zwischen dem aktuellen Konflikt und demjenigen zu sehen, dem sich sein Institut widmet.

“Wir befinden uns in einem Propagandakrieg, in dem ständig darüber gesprochen wird, wo Russland einmarschieren wird, wo es zuschlagen könnte”, sagte Schupak am Montag gegenüber JTA. “Es ist fast schon komisch, aber die Logik erinnert, so fürchte ich, stark an die Taktik der Nazis in den 1930er Jahren: Das Schüren von Angst vor Gewalt vor der eigentlichen Gewalt, um den Gegner zu schwächen.”

Abwarten und entscheiden

Mit Rücksicht auf die Sicherheit vor Ort wollte Schupak nicht sagen, ob er in oder um Dnipro Vorbereitungen für einen Krieg bemerkt hat. Die Rechtfertigung für die geplante Gewalt ähnelt derjenigen, die von den Nazis vorgebracht wurde, so Schupak. «Es wird so dargestellt, als ginge es darum, die Rechte der ethnischen Russen zu sichern. So wie Deutschland über Schlesien sprach», sagte Schupak. Aber, fügte er hinzu, «wer zu sehr nach Parallelen sucht, wird sie immer finden.» Im Moment machen Schupak und seine Mitarbeiter “wie geplant weiter und treffen letzte Vorbereitungen für unsere Veranstaltungen zum internationalen Holocaust-Gedenktag und die Zeremonien mit Überlebenden und Zeitzeugen.”

Und was wird Schupak, ein ausgesprochener Kritiker Russlands und Befürworter der ukrainischen Souveränität, tun, wenn sich die russische Invasion schon auf dem Weg befindet?

«Ich weiss es nicht. Ich muss abwarten und im Moment entscheiden», sagte er.