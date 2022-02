Elden Ring: Dieses System kommt gegen Cheater zum Einsatz

From Software bringt im neuen Monat Februar das heiß ersehnte Elden Ring auf den Markt. Im Actionspiel wird man auch auf eine spezielle Software setzen, um Cheatern den Kampf anzusagen.

So wurde seitens der Entwickler nun bekanntgegeben, auf welches System Elden Ring zurückgreifen wird, um Cheatern den Garaus zu machen. Via Steam Store wurde in den EULA-Bedingungen nun ein entsprechender Passus vorgefunden. Demnach kommt Easy Anti-Cheat in Elden Ring zum Einsatz.

Woher ihr dieses System zur Bekämpfung von Betrug im Spiel vielleicht kennt? Easy Anti-Cheat wird beispielsweise in Epics Dauerbrenner Fortnite verwendet, darüber hinaus aber auch in der Halo: The Master Chief Collection oder in Apex Legends. Auch andere populäre Titel zählen zu dem zu den Verwendern der Software. Kurzum: Wer in den letzten Jahren Zeit in einen AAA-Shooter investiert hat, wird in irgendeiner Form vermutlich schonmal mit Easy Anti-Cheat zu tun gehabt haben.

Elden Ring ist primär eine Singleplayer-Erfahrung, weshalb Anti-Cheat-Software keinen so großen Stellenwert einnimmt, wie vielleicht in rein kompetitiven Online-Titeln. Dennoch verfügt der Titel auch uber Online-Elemente sowie PvP – und hier soll Easy Anti-Cheat eben für Ordnung sowie faire Bedingungen sorgen. Nicht auszuschließen ist außerdem, dass das System auch Betrüger im Singleplayer auf irgendeine Art und Weise abstraft.

Die Reaktionen auf die Verwendung der Software sind indes – wie in solchen Dingen üblich – geteilt. Während viele Spieler den Einsatz begrüßen, äußern andere Bedenken, was Easy Anti-Cheat beispielsweise für die potentielle Modding-Szene rund um Elden Ring bedeuten könnte. Mods waren schließlich seit jeher ein wichtiger Aspekt der Dark-Souls-Community.

Elden Ring erscheint am 25. Februar für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.