DooH: UK-Unternehmen kauft niederländische LED-Türme

Wildstone Capital hat im Rahmen eines 20-Millionen-Pfund-Deals Powertower übernommen. Das Unternehmen aus den Niederlanden betreibt DooH-Werbetürme an Autobahnen.

Damit erwirbt Wildstone insgesamt 13 Werbetürme mit insgesamt 27-LED-Screens entlang der niederländischen Autobahnen. Zu den Standorten zählen Hoofdorp, Amsterdam, Arnheim, Rotterdam, Venlo, Brda Airport und Maastricht. Die Displays sind jeweils rund 100 Quadratmeter groß. Vermarket werden die Screens von Ocean Outdoor und Hillenaar Outdoor.

Jonathan Chandler, Managing Director von Wildstone Capital, erläutert: „Dies ergänzt unser bestehendes Portfolio an Outdoor-Medieninfrastruktur, das wir 2020 von OOHA Media erworben haben, und ist ein weiterer Schritt in Richtung unserer internationalen. Im Laufe des Jahres 2022 wollen wir unseren Bestand in den Niederlanden weiter ausbauen.”

Hierfür holt sich das Unternehmen Kim van den Broek als Property Manager ins Team. Er wird zusammen mit dem europäischen COO Ivo ter Wee die Verwaltung und den Ausbau des niederländischen Bestands unterstützen.

Von UK nach Euro

Wildstone Capital mit Sitz in Hammersmith bei London vergrößert damit sein Portfolio in Europa. Die Übernahme ist Teil einer laufenden Expansion, sowohl in UK als auch in Europa. 2021 übernahm Wildstone die Unternehmen Space Outdoor und Vivid Outdoor Media, beide mit Sitz im Vereinigten Königreich. Insgesamt verfügt Wildstone nach eigenen Angaben über ein Portflio von mehr als 3.000 OoH-Anlagen in UK und Europa.

Wildstone wurde 2010 von CEO Damian Cox gegründet und kauft und mietet Immobilien für Außenwerbung in Großbritannien und Europa. Das Unternehmen hat es sich laut eigener Aussage zur Aufgabe gemacht, die OoH-Medieninfrastruktur in Großbritannien und auf dem Kontinent zu digitalisieren.