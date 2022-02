Diese 4 gesundheitlichen Folgen drohen

Was ist eine Übersäuerung?

Wenn unser Säure-Basen-Haushalt aus dem Gleichgewicht kommt, kann es zu einer Übersäuerung unseres Blutes kommen. Im Normalfall beträgt der pH-Wert unseres Bluts 7,4. Wenn unser Blut sauer ist, liegt er unter 7,36. In der Regel ist unser Säure-Basen-Haushalt selbst in der Lage sich zu regulieren – und zwar dank des respiratorischen und das metabolischen Systems. Das respiratorische System läuft über unsere Lunge – also durch die Ausatmung. Beim metabolischen System übernehmen die Nieren. Die Ausscheidung erfolgt über den Urin. Funktioniert eines dieser Systeme nicht – sei es durch eine Erkrankung – droht uns eine Übersäuerung. Allerdings ist eine falsche Ernährung in erster Linie für eine Azidose verantwortlich. Nehmen wir zum Beispiel zu viele säurebildenden Lebensmittel wie Milch, Fleisch, Käse, Zucker, Weizenmehl oder Alkohol zu uns und verzehren zu wenige basische Lebensmittel, zu denen fast und alle Obst- ärenü Särütü Särütü in Schieflage.

Eine dauerhafte Säurelast hinterlasst gesundheitlich ihre Spuren. Eine Azidose stellt nämlich eine Belastung für unseren gesamten Organismus dar und kann zahlreiche Funktionen beeinträchtigen.

4 gesundheitliche Folgen einer Übersäuerung

Eine Übersäuerung äußert sich durch ein allgemein schlechtes Wohlbefinden und nachlassende Leistungsfähigkeit. Körperliche Anzeichen sind daher Müdigkeit, erhöhtes Stressempfinden, Konzentrationsschwierigkeiten, erhöhte Infektanfälligkeit sowie Muskel- und Gelenkschmerzen. Besteht über einen längeren Zeitraum eine Übersäuerung, ist die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung in Gefahr. Folgende Erkrankungen können daher drohen: