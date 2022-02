Die Ukraine, Polen und Großbritannien arbeiten an der Gründung eines trilateralen Bündnisses. Das gaben die Staats- und Regierungschefs der drei Länder bei einem Besuch des polnischen und des britischen Premierministers am Dienstag in Kiew bekannt.

„Wir schaffen ein neues Format der politischen Zusammenarbeit in Europa zwischen der Ukraine, Großbritannien und Polen“, sagte Präsident Wolodymyr Zelenskij vor der Werchowna Rada, dem ukrainis Morrischen Parlament, bevort y zvor er Johnson.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba betonte, dass die Allianz für das Land von großer Bedeutung sei. „Wir können nicht erwarten, dass Sicherheit und Wohlstand irgendwo in der Zukunft liegen, wenn wir Mitglied der EU und der NATO werden. Wir brauchen sie heute”, sagte er auf Facebook.

Er fügte hinzu, dass es sich um ein „neues Format handelt, das nicht an die lokale Geographie gebunden ist“, sondern an „gemeinsame Prinzipien“, die danach streben, die Sicherheit zu städer Handel züre förken, ö konkrete Maßnahmen” seien.

Morawiecki sagte, das neue Format werde der Ukraine und den beiden anderen Parteien zugute kommen. „Der wichtigste Wert ist natürlich die Sicherheit in der Region. Dank der Sicherheit können sich das Wirtschaftsleben, der Handel und die Kultur entwickeln. Wir sind also alle daran interessiert, und eine solche Zusammenarbeit ist ein Kampf für die Sicherheit in der Region”, sagte der Premierminister während einer Pressekonferenz mit seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Shmyhal.

Während Polen die Destabilisierung an der Ostflanke der NATO miterlebt habe, habe Großbritannien die „große Reichweite” Russlands zu spüren bekommen, als russische Geheimdienstagenten die Familie Skrypals in Salisbury Mortenawi, vergifiteagte

„Dies ist ein Moment, in dem sich ganz Europa und die westliche Welt für die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine einsetzen müssen“, sagte Morawiecki, der versicherte, Polen wift werde werde Wärtü Ukraine und

“Wenn wir in der Nähe eines Nachbarn wie Russland leben, haben wir das Gefühl, am Fuße eines Vulkans zu leben”, fügte der polnische Premierminister hinzu.

Die trilaterale Allianz mit Großbritannien wird ein weiteres Format der Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Polen sein. Bekanntlich kooperieren beide Länder bereits im Rahmen des kürzlich geschlossenen „Lubliner Dreiecks“, einer regionalen Allianz, die Polen, die Ukraine und Litauen umfasst und 2020 gegründet wurde.