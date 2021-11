DGAP-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Published in accordance with Article 40, Section 1 of the WpHG for distribution throughout Europe | newsletter

1. Information about the source

With 3% or more voting rights, if in spite of 3.

comp Voting rights in % if 3% or higher Tools in % if 5% or higher Total in % if 5% or higher Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management LLC % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Trust Company, NA % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % % Wellington Management International Limited % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Canada LLC % % % Wellington Management Canada ULC % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % % Wellington Management Australia Pty. Ltd. % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % % Wellington Management Japan Pte Ltd. % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % % Wellington Management Singapore Pte Ltd. % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Management Funds, Inc. % % % Wellington Management Funds LLC % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Luxembourg S.à.rl % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Bay Pond Partners, LP % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Major International Research Capital Extension Fund (Cayman) LP % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % International Research Capital Extended Fund, LP % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wolf Creek Partners, LB % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Ethan Creek Master Investors (Cayman) LB % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Ethan Creek Investors (Cayman) LB % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Ethan Creek Partners, LB % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wolf Creek Investors (Bermuda) LB % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Arrow Creek Investors (Cayman) II, Ltd. % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Leading Global Research Capital Extension Fund (Cayman) LP % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Global Research Capital Expanded Fund, LP % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Bay Bond Investors (Bermuda) LP % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % J. Caird Investors (Bermuda) LP % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % J. Caird Partners, LP % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Arrow Creek Master Investors (Cayman) LP % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Arrow Creek Partners, LP % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Institutional Multi-Strategy Fund (Cayman) LP % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Institutional Multi-Strategy Fund (Cayman) LP % % % – % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Pagosa Strategies (Cayman) SPC % % %

(Possible only if it is imputed according to Article 34 (1) Sentence 1 No. 6 WpHG)

General meeting date:

Total (sixth) voting rights after the General Assembly meeting: