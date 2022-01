DAZN erhöht Abo-Preise: HIER gibt es den Streamingdienst noch für 3,20 Euro

Diese Preiserhöhung schockt die deutschen Sport-Fans! DAZN dreht hier zu Lande kräftig an der Preisschraube, wird für Neukunden ab dem 1. Februar um 15 Euro teurer.

Der Streamingdienst startete im August 2016 in Deutschland noch mit 9,99 Euro pro Monat …

DAZN ist mittlerweile in uber 200 Regionen vertreten. Neben der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) gehören die USA, Kanada, Brasilien, Italien, Spanien, Großbritannien und Japan zu den sogenannten Kernmärkten.

Insgesamt hat DAZN rund elf Millionen Abonnenten weltweit. Eine Zahl, die das Unternehmen nicht bestätigen will.

Was müssen die DAZN-Kunden in anderen Ländern auf den Tisch legen? Und was gibt es dafür?

USA

Preis: 19.99 Dollar pro Monat (rund 17,50 Euro)

Was gibt es dafür? Der Fokus in den USA liegt vor allem auf dem Boxen. Der wohl beste Kämpfer der Welt, Canelo Alvarez, kämpft exklusiv nur auf DAZN. Auch Anthony Joshua ist beim Streamingdienst zu sehen.

In den USA sind große Sportveranstaltungen normalerweise nur via Pay-per-View (oftmals über 60 Dollar pro Event) zu sehen. Dafür sind 19.99 Dollar im Monat ein Schnäppchen …

Italian

Preis: 29.99 Euro pro Monat

Was gibt es dafür? Die komplette Serie A! DAZN sicherte sich die Rechte, sieben von zehn Spielen pro Spieltag exklusiv, für die nächsten drei Saisons. Dafür werden geschätzte 2,5 Milliarden Euro fällig.

Dazu gibt es bei DAZN Italia unter anderem die UEFA Europa League, niederländische Eredivisie, Boxen, die UFC und die Eishockey-WM.

Japan

Preis: aktuell noch 14,95 Euro pro Monat. Zum 1. Februar wird der Preis auf 3000 Yen (rund 23 Euro) pro Monat erhöht.

Was gibt es dafür? Japan ist für DAZN der wohl wichtigste Markt. Die heimischen J-League sowie alle Profi-Wettbewerbe des Landes sicherte man sich daher für umgerechnet 1,7 Milliarden Euro bis 2028.

Dazu zeigt DAZN dort ua den DFB-Pokal, Premier League, La Liga, Serie A, Asia Cup, Basketball WM, Formel 1, NFL und eSports.

Kanada

Preis: 19.99 Euro pro Monat

Was gibt es dafür? DAZN hat sich in Kanada ua die Rechte an der NFL, MLS, MLB, Basketball-WM, Billard, Champions League, Europa League, Rugby und dem beliebten Sport-Fischen gesichert.

Spanien

Preis: 9,99 Euro pro Monat

Was gibt es dafür? Auch in Spanien überträgt DAZN die Premier League. Dazu gibt es ua die Formel 1, den spanischen Pokal (Copa del Rey) sowie sämtliche Handball-Wettbewerbe.

Dazu hat man sich stark auf Basketball konzentriert. In Spanien, eine Basketball-Hochburg, können die DAZN-Kunden ua die WM, EuroLeague sehen.

Zudem kann man auch in Spanien auf das Eurosport-Programm zugreifen und somit zusätzlich ua Grand-Slam-Tennis sehen.

Brasilien

Preis: 3,20 Euro pro Monat (19,99 brasilianische Real)

Was gibt es dafür? Ua die 3. brasilianische Liga, MLS, Frauen Champions League, Basketball EuroLeague und die Snooker-WM.

Warum so billig? Brasilien zählte zu den ersten Ländern, in die DAZN nach der Gründung expandierte. Allerdings werden die Rechtepakete dort nach BILD-Informationen nicht mehr verlängert.

Grossbritannie

Preis: 9,50 Euro pro Monat (7,99 Pfund)

Was gibt es dafür? Aktuell liegt der Fokus wie schon in den USA noch auf dem Boxen. Das wird sich aber anscheinend in den kommenden Wochen gravierend ändern.

Laut übereinstimmenden Medienberichten zufolge kauft DAZN den UK-Sender “BT Sports” für rund 700 Mio. Euro! Somit würde man sich im Handumdrehen die Rechte ua an der Premier League, Champions League, Serie A und UFC sichern.

Und in Deutschland?

Preis: Für Neukunden ab 1.2.: 29.99 Euro (mtl. kündbar), 274,99 Euro (im Jahresabo) oder 24,99 Euro (pro Monat im Jahresabo) – Für Bestandskunden bis 31.7.: 14,99 Euro (mtl. kündbar) ), 149.99 Euro (im Jahresabo)​

Was gibt es dafür? Ua können die DAZN-Kunden in Deutschland die Bundesliga (alle Freitags- und Sonntagsspiele), Champions League (121 von 137 Spielen + Konferenz), internationale Ligen (Italien, Frankreich und Spanien), Frauen Champions League, US-Sport (NFL, NBA) , MLB), UFC, Boxen, Darts, Handball Champions League sehen.

Dazu gibt es den kostenlosen Zugriff auf Eurosport-Programm​ (Olympia & Grand-Slam-Tennis).

