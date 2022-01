Damals Diese Woche vor . . . – Vorarlberger Nachrichten

. . . 50 Jahren eröffnete der japanische Kaiser Hirohito die XI. Olympischen Winterspiele in Sapporo. In Österreich sorgte der Ausschluss des Skirennläufers Karl Schranz wegen Verstößen gegen das Amateurstatut für große Empörung. Wiltrud Drexel aus Warth gewann Bronze im Riesentorlauf. Weitere Vorarlberger Teilnehmer waren Josef Oberhauser (6. Iim Viererbob und 8. im Zweierbob) sowie Werner Bleiner.

. . . vor 100 Jahren erschien in den USA die Erstausgabe der Zeitschrift Readers Digest. Es ist eine Zeitschrift mit internationaler Verbreitung, die dadurch bekannt wurde, dass sie Artikel anderer Zeitschriften sowie Buchauszüge in mehreren Sprachen, teilweise in gekürzter Form, veröffentlichte. Heute enthält die Zeitschrift überwiegend eigene Inhalte. Die erste ausländische Ausgabe erschien 1938 in Großbritannien; vor 70 Jahren erschien die erste Ausgabe für Österreich.