Comment on the supply crisis in Great Britain: helpless in crisis

Opinion The short-term offers with which the British government is now trying to woo European truck drivers seem clumsy and selfish. The crisis on the island is currently very vivid evidence of the advantages that the European Union brings.

“Sorry, there is no gas”: a gas station in Bracknell. Photo: dpa/Steve Parsons

Comment on the supply crisis in Great Britain

uZ ends in cdhslentauD sfet neverraeknt tiinhKerBe-ecsls erhögen fi „sfi dte urepp ilpp” dnu erd cSuprh ee „kp lmca nda rcray no„ edeiB sdrteneeRna tsnndündünis vositnipe .inSn traeBtthec mna die teulkela ergkVuoienrrsssg im Vrgieeenint eih, nKröcgi nkan Id ifstee eppbeOlir eldnilrgas cahu sla sreut orieierthBtnrewliutedfeet wd.

knnberdctiUeu VNO nlaegnleeerefu known, klsTlte gonßre encüLk never kpSmgeratrealuenr dnu eneim eirmm etärsrk sibatrnehc tgbkAserelnfearitmä hbeartr de trihscieb eegniugrR others, ADRF DPSS dsie sllae TMI Mead Btixre cnshti to UTN abe.h tha they EABR, odhc wnne hcau htnci cuisllcahhßesi. Um desi hrse ucehildt uz eekrenn, n sünmes die etiBrn intch lianem ebür end anlaK aeuhc.ns noV menie gManle an eka-nFhLrw mzu ieliBsep sit mbie UliiEdknM-get sinct sirkadIl

GT ifirnerkustgz, neAobe IMT dneen IDE sbircethi enRgiurge akhrLw- reference now cueporäeish kendrö lwli, keiwnr ennloufbeh dnu ctüslsgest.ibh haelfwtZ, fi SSDA eein eeewnernntsn zahAln VNO lraageLkneswnten new Raap Oteman FAO EDN nenIsl, shcuteft to ahndca riweed Sal wnsnürehutc sesunriae UZ euns. e deamrsG ni snhacduetDl entllos rwi sun ied iSoiuantt nreibsüg negua suna.hneac saW üewrd ihre hlwo ge, echenhs wnen sda Ladn mvo eßogrn ebspkotAolreäifrze idbeaht.

nd, reAs zu reixiec-zthetoBnH tfbüechr, ist ist Gnaniotnrrßbei hntic erd eesrt iegkeppt msetnooDii, n mde ni der EU lieve rndeea .nfgelo mI Get: leiegn Daseli brhtis