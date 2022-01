Call of Duty: Warzone 2: Doch noch Hoffnung für Last-Gen-Konsolen

Call of Duty ist nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in aller Munde, doch zumindest die nächsten drei Teile der Shooter-Reihe sollen trotzdem auch noch für PlayStation erscheinen. In diesem Kontext kamen auch Gerüchte um die Battle-Royale-Fortsetzung Call of Duty: Warzone 2 auf – und diesbezüglich können sich offenbar auch Last-Gen-Spieler noch Hoffnungen machen.

Bloombergs für gewöhnlich bestens informierter Journalist Jason Schreier hatte neben der (inoffiziellen) Bestätigung, dass zumindest die nächsten drei Call-of-Duty-Spiele auch weiterhin für die PlayStation erscheinen sollen, auch bemenassle im hrtet hl-23 Battle Call of Duty: Warzone 2 erscheinen soll.

Dieser Bericht wurde wenig später vom zuverlässigern Insider Tom Henderson aufgegriffen und bestätigt. Dieser ging noch einen Schritt weiter und berichtete, dass sich das Spin-Off-Sequel auf den PC sowie die neueren Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S fokussieren werde. Kurzum: Spieler auf PS4 und Xbox One sollen wohl nicht mehr in den Genuss von Call of Duty: Warzone 2 kommen. Ganz so eindeutig entpuppt sich diese Lage nun aber nicht.

Henderson selbst hat seine Quellen noch einmal bemüht und betont, dass es gegenwärtig zumindest noch eine Chance auf eine Last-Gen-Version gebe. Ob diese tatsächlich veröffentlicht werde, hängt auch von den Verkaufszahlen der neueren Konsolen bis dahin ab. Ist die Spielerbasis nach dem Geschmack von Activision Blizzard zu klein, könnte auch ein Last-Gen-Release weiter im Raum stehen.

In diesem Fall dürfte es sich dann aber nicht um einen Cross-Gen-Titel bei Warzone 2 handeln; vielmehr würde nach den Infos dann jeweils ein getrennter Last-Gen- und Next-Gen-Release erfolgen. Die Gamer der verschiedenen Versionen können dann nicht miteinander zocken und würden insoweit separiert.

Bei Warzone 2 soll es sich um eine komplette Neuentwicklung handeln; das erste Call of Duty: Warzone würde dann ein Rebranding erfahren und könnte weiterhin als Warzone Legacy am Markt bleiben. Der Nachfolge soll dann wohl den bicherigen Warzone-Namen als aktueller Teil annehmen.

Über die weitere Entwicklung der Gerüchte halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.