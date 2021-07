Börse Express – DGAP-News: Nanogate SE: Successfully concluded the sale of the core business of the Techniplas Group (German)

Nanogate SE: Veräußerung des Kerngeschäfts an Techniplas-Gruppe erfolgreich abgeschlossen DGAP-News: NANOGATE SE / Schlagwort(e): Insolvenz/Verkauf Nanogate SE: Veräußerung des Kerngeschäfts an Techniplas-Gruppe erfolgreich abgeschlossen 30.06.2021 / 19:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Nanogate SE: Veräußerung des Kerngeschäfts an Techniplas-Gruppe erfolgreich abgeschlossen Göttelborn, 30. Juni 2021. Die Nanogate SE hat die am 8. Mai 2021 angekündigte Veräußerung des Kerngeschäfts an die US-amerikanische Techniplas-Gruppe vollzogen ("Closing"). In diesem Zusammenhang wird Göttelborn der Hauptsitz des Europa-Geschäfts für die neu geschaffene Unternehmensgruppe, die künftig als Techniplas NAG GmbH firmieren wird. Im Rahmen der Transaktion hat Techniplas die wesentlichen Vermögenswerte der Nanogate SE und der insolventen Tochtergesellschaften Nanogate Management Services GmbH, Nanogate NRW GmbH, Nanogate PD Systems GmbH und Nanogate Neunkirchen GmbH im Wege von sogenannten "Asset Deals" sowie die von der Nanogate SE gehaltenen, dem Kerngeschäft zuzurechnenden Beteiligungen an nichtinsolventen Tochtergesellschaften (u.a. Nanogate North America LLC, Nanogate heT Engineering GmbH, Nanogate Netherlands B.V., Nanogate Schwäbisch Gmünd GmbH, Nanogate Slovakia s.r.o.) im Wege von sogenannten "Share Deals" erworben. Der Kaufpreis (in EUR) liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich und wird ausschließlich dazu verwendet, Ansprüche von Gläubigern der Nanogate SE und der weiteren insolventen Gruppengesellschaften im Rahmen der laufenden Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu bedienen. Für die verbleibende, nicht zum Kerngeschäft zählende Tochtergesellschaft Nanogate Electronic Systems GmbH (Österreich) befindet sich die Nanogate SE unverändert in fortgeschrittenen Verhandlungen mit potentiellen Investoren. Die Nanogate SE verfügt, abgesehen von der Tochtergesellschaft in Österreich, über kein operatives Geschäft mehr. Im Rahmen der Insolvenz in Eigenverwaltung ist vorgesehen, die Nanogate SE und die ebenfalls insolventen Tochtergesellschaften abzuwickeln und aufzulösen (Liquidation). In diesem Zusammenhang soll, wie ebenfalls am 8. Mai 2021 angekündigt, die Börsennotierung der Nanogate SE im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse beendet werden. Kontakt Christian Dose/Susanne Horstmann | WMP EuroCom AG Tel. +49 69 2475 689 491 / +49 89 20 300 6490 | [email protected] Nanogate SE | Zum Schacht 3 | 66287 Quierschied-Göttelborn www.nanogate.com | twitter.com/nanogate_se Nanogate SE Die Nanogate SE hat im Juni 2020 einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung (Schutzschirmverfahren) gestellt. Im Rahmen der Sanierung wurden das Kerngeschäft sowie weitere Tochterunternehmen veräußert. Es ist vorgesehen, die Nanogate SE und die ebenfalls insolventen Tochtergesellschaften abzuwickeln und aufzulösen (Liquidation). In diesem Zusammenhang würde, wie angekündigt, die Börsennotierung der Nanogate SE im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse beendet werden. Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate SE (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht öffentlich angeboten. This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Nanogate SE (the "Shares") may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). No offer or sale of transferable securities is being made to the public. --------------------------------------------------------------------------- 30.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: NANOGATE SE Zum Schacht 3 66287 Göttelborn Deutschland Telefon: +49 (0)6825/95 91 0 Fax: +49 (0)6825/95 91 852 E-Mail: [email protected] Internet: www.nanogate.de ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1214059 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1214059 30.06.2021

