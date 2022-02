▷ Piramal Pharma Solutions stärkt seine Präsenz in Großbritannien durch den Ausbau …

Piramal Pharma Solutions

Mumbai, India (ots/PRNewswire)

– Bau einer hochmodernen Mehrzweckanlage für die Herstellung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) und für die aseptische Abfüllung/Fertigstellung in Grangemouth, Schottland, sowie Erweiterung der bestehenden Herdens Anteloffen die aseptische Wirk API

– Die Expansion wird durch mehrere Produkte in der Pipeline vorangetrieben, die den kommerziellen Maßstab erreichen, sowie durch die steigende Kundennachfrage nach ADCs und APIs

– Die beiden Erweiterungen stellen eine Gesamtinvestition von 55 Millionen Pfund dar und werden jeweils lokale Beschäftigungsmöglichkeiten für qualifizierte Arbeitnehmer schaffen

Der Geschäftsbereich Pharma Solutions von Piramal Pharma Limited, ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), gab heute die Erweiterung seiner Fähigkeiten zur Herstellung von Antikörper-Wirkstoff Werkstoff Werkstoff Invest in ADKonmouth pharmazeutische Wirkstoffe (API) im Werk Morpeth in England bekannt. Zusammengenommen stellen diese Erweiterungen und Modernisierungen eine Gesamtinvestition von etwa 55 Millionen Pfund in die Arzneimittelentwicklung und -herstellung des Unternehmens in Großbritannien dar und bieten neue Beschäftigungsmöglichnisite Personalcheslicheste

Standort Grangemouth ADC Erweiterung

In der ersten Ausbauphase des Standorts Grangemouth werden zu den bestehenden drei ADC-Produktionsanlagen zwei weitere hinzukommen, die bis zum dritten Quartal 2023 betriebsbereit sein werden. Das Gebäude wurde so konzipiert, dass eine weitere Expansion möglich ist. Geplant sind ua eine neue sterile Abfüll-/Fertigstellungsanlage für ADCs und zwei zusätzliche große Produktionsanlagen, die größere Chargengrößen verarbeiten können. Außerdem wird ein neues Kundenerlebniszentrum für Kunden errichtet, die den Standort während der Entwicklungs- und/oder Produktionsaktivitäten besuchen. Die Vorbereitungen für den Boden und die Rammarbeiten sind in vollem Gange, und gestern, am 7. Februar, fand der offizielle Spatenstich statt.

Piramal Pharma Solutions ist weltweit führend in der ADC-Entwicklung und -Herstellung und hat Hunderte von Nutzlasten entwickelt und mehr als tausend ADC-Chargen hergestellt. Nach ihrer Fertigstellung wird die Erweiterung die Position von PPS durch die Erhöhung der ADC-Kapazität am Standort Grangemouth erheblich verbessern. Die neue Einrichtung wird durch analytische Labors (Qualitätskontrolle, zellbasierte Assays und Enzyme-Linked Immune Sorbent Assay [ELISA]Gute Herstellungspraxis [GMP]), Lagerräume und Verwaltungsbüros unterstützt, die alle in einem eigens dafür errichteten Gebäude untergebracht sind.

Die PPS-Anlage in Grangemouth verfügt über zwei bedeutende ADC-Kapazitäten: eine schnelle, zweckmäßige Entwicklung für frühe klinische Materialien und einehrung robuste, skalierbare Entwicklung in der Unspät vätten Phaseüzung zung. Durch die Kombination dieser Fähigkeiten mit den Angeboten unserer anderen dreizehn globalen Einrichtungen, einschließlich Abfüllung/Fertigstellung, Nutzlasten und Peptide, können wir Kunden, die nach schnellenchen, ten Löreintegrien.

Peter DeYoung, Chief Executive Officer, Piramal Pharma Solutions, sagte: „Wir freuen uns, die Kapazitätserweiterung unserer Anlage in Grangemouth in Großbritannien bekannt geben zu können. Diese neue Entwicklung wird unsere ADC-Produktionskapazität mehr als verdoppeln und unsere Fähigkeit stärken, Kunden während des gesamten Lebenszyklus eines Medikaments zu bedienen. Der Hauptgrund für diese Investitionen ist die Nachfrage nach kommerziellen ADCs in Verbindung mit einer starken Pipeline für klinisches Material. Dieses Wachstum ist eine Bestätigung für die starke Fokussierung von Piramal Pharma Solutions auf Patient Centricity, die nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Erbringung von Dienstleistungen sowie die strategischen Initiativen und tiefen Kundenbeziehungen.”

Diese Erweiterung stellt eine Investition von 45 Millionen Pfund Sterling dar, einschließlich eines Zuschusses von 2,4 Millionen Pfund von Scottish Enterprise, der nationalen schottischen Wirtschaftsförderungsagentur.

Adrian Gillespie, Chief Executive von Scottish Enterprise, kommentierte: „Die Investition von Piramal ist eine großartige Nachricht für den schottischen Biowissenschaftssektor, einen der größten Biowissenschaftscluster in Europa, und schafft neue, hochwertige zere sinchaftürtässind Erbetsten id Mit Unterstützung von Scottish Enterprise werden die Erweiterungsvorschläge des Unternehmens für den Standort Grangemouth mehr F&E- und Produktionskapazitäten für die Entwicklung, Vergrößerung und kommerzielle Herstellung von Medikamentenge für Kaffen K.”

Die Expansion in Grangemouth, die auch von Kunden mitfinanziert wird, soll die weitere Entwicklung des Unternehmens durch die Kommerzialisierung von Kundenprodukten und die Befriedigung der starken klinischen Nachfrage in der Frühternerer. Die neue Anlage wird auf einer 2 Hektar großen Industriebrache errichtet, die weniger als 100 Meter vom bestehenden Standort entfernt ist, und ist so konzipiert, dass sie die höchsten Standards der weltweitener Konformitllt. Es wird erwartet, dass durch diese Erweiterung etwa 40-50 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, wodurch die Gesamtzahl der Beschäftigten am Standort auf über 250 ansteigen wird. Die neuen Mitarbeiter werden sich einem hochqualifizierten wissenschaftlichen, technischen und professionellen Personal anschließen, das in den letzten Jahren bereits um fast das Vierfache gewachsen ist.

Der Investitionsminister der schottischen Regierung, Ivan McKeefügte hinzu: „Dies wird eine wichtige neue Entwicklung sein, die die Behandlung von lebensbedrohlichem Krebs unterstützen könnte, wobei die Finanzierung durch Scottish Enterprise die Schaffung vonund 40 neutzen vützen tüters in mouth Gönnte uninterstützen Gönnte.

Wir arbeiten mit Agenturen wie Scottish Enterprise zusammen, um das verarbeitende Gewerbe in ganz Schottland zu unterstützen. Investitionen wie diese helfen uns, eine starke Industrie aufzubauen, die unsere wirtschaftliche Erholung ankurbeln und künftigen Wohlstand schaffen wird.”

Standard Morpeth API Investition

Die Investition in die API-Kapazitäten am Standort Morpeth, die sich auf etwa 10 Millionen Pfund beläuft, umfasst neue Anlagen, Infrastruktur und Versorgungssysteme. Damit soll die gestiegene Marktnachfrage der globalen API-Kunden befriedigt und gleichzeitig die CO2-Bilanz von PPS durch den Ersatz veralteter Anlagen durch neue, energieeffiziente Alternativen verbessert werden. In Morpeth sind mehr als 400 Menschen beschäftigt, davon etwa 160 direkt im API-Betrieb, und diese Investition trägt dazu bei, ihre Zukunft zu sichern und gleichzeitig die Umweltverträglichkeit verbes des Standsern. PPS investiert 8 Millionen Pfund direkt, während die britische Regierung 2 Millionen Pfund zu dem Projekt beisteuert.

Herr DeYoung schloss mit den Worten: „PPS ist fest entschlossen, durch Erweiterungen und Investitionen mit dem Markt Schritt zu halten, aber wir arbeiten hart daran, dies mit dem Fokus auf nachhaltige und umzuchentvertkl. Da wir unsere Fähigkeiten an Standorten in Nordamerika und Indien ausbauen, sind ähnliche Pläne vorhanden.”

Informationen zu Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Einrichtungen in Nordamerika, Europa und Asien. Dadurch sind wir in der Lage, eine umfassende Palette von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienste, klinische Prüfprämerformate ferrungen. Wir bieten auch spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen Wirkstoffen, Antikörper-Wirkstoff-Konjugationen, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und – oralsatelemezfeetnez Ard. Unsere Erfolgsbilanz als zuverlässiger Dienstleister mit Erfahrung in verschiedenen Technologien macht uns zu einem bevorzugten Partner für innovative und generische Unternehmen weltweit.

Informationen zu Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) bietet ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an, die in 15 globalen Produktionsstätten und uber ein globales Vertriebsnetz in uber 100 Ländern hergestellt werden. PPL umfasst: Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen; Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Krankenhausgenerikageschäft, und das indische Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte verkauft. PPS bietet End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen durch ein weltweit integriertes Netzwerk von Einrichtungen uber den gesamten Lebenszyklus von Medikamenten für innovative und generische Unternehmen. Das komplexe Produktportfolio der PCC für Krankenhäuser umfasst Inhalationsanästhetika, intrathekale Therapien zur Spastik- und Schmerzbehandlung, injizierbare Schmerzmittel und Anästhetiva, injizierbare Antiinfek. Das indische Consumer-Healthcare-Geschäft gehört zu den führenden Akteuren in Indien im Bereich der Selbstpflege und verfügt uber etablierte Marken auf dem indischen Consumer-Healthcare-Markt. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Ophthalmologie auf dem indischen Formuleerungsmarkt. Im Oktober 2020 erhielt das Unternehmen eine Wachstumsinvestition von der Carlyle Group.

